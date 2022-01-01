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إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 11 يونيو 2022 10:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر معبر بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة ، صباح السبت، إحصائية حركة التنقل عبر منفذ بيت حانون شمال القطاع خلال الأسبوع الماضي (5 وحتى 10 يونيو 2022).

وأوضحت الإحصائية أن إجمالي المغادرة عبر منفذ بيت حانون خلال الأسبوع الماضي بلغت 9071 مغادراً، فيما بلغ عدد الوصول 7184 وافداً.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى 8769 مواطناً و194 أجنبياً، و108 من فلسطينيي الداخل.

وذكرت هيئة المعابر أن أعداد الوافدين لغزة عبر منفذ بيت حانون توزعت بين 6917 مواطناً، و188 أجنبياً، و76 من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى ثلاث وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

يشار أن حاجز بيت حانون يقع في أقصى شمال قطاع غزة وهو منفذ حدودي يفصل بين القطاع والأراضي المحتلة عام 48.

#معبر بيت حانون #غزة #الداخلية

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