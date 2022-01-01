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فلسطین تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ

السبت 11 يونيو 2022 10:52 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فلسطین تشارك في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة حول تغیر المناخ



رام الله / سما /

شاركت دولة فلسطين، في أعمال الاجتماع الوزاري الثاني للمبادرة القبرصیة، حول تغیر المناخ في شرق المتوسط، والشرق الأوسط، والذي عقد في مدینة لیماسول في جمھوریة قبرص، بحضور بیئي على مستوى وزراء البيئة وممثلیھم، وبمشاركة دیبلوماسية واسعة، شملت معظم السفراء لدى جمھوریة قبرص من دول المنطقة.

ومثل فلسطين مدير دائرة تنفيذ ومتابعة المشاريع في سلطة جودة البيئة سامر كلبونة، ممثلا عن رئیس سلطة جودة البیئة، وسفير فلسطين لدى جمهورية قبرص عبد الله العطاري.

وأوضحت سلطة جودة البيئة، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن الحكومة القبرصیة تهدف من خلال المبادرة إلى دمج جھود دول المنطقة المصنفة من المناطق الساخنة بیئیا، فیما یتعلق بتغیر المناخ، نتیجة الاحتمالات العالیة، لتعرضھا لآثار تغیر المناخ، وبشكل شدید، مثل: الجفاف، والسیول، وحرائق الغابات، وموجات الحر، بالإضافة إلى الحروب، والاحتلال، وموجات اللجوء، والھجرة التي تعاني منھا دول المنطقة.

وتسعى المبادرة التي تأتي برعایة الرئیس القبرصي إلى إطلاق أعمالھا في قمة رئاسیة لدول المنطقة في شھر تشرین الأول المقبل، وذلك قبیل انعقاد المؤتمر العالمي لتغیر المناخ (27-COP/UNFCCC)، والمقرر في شھر تشرین الثاني في مدینة شرم الشیخ المصریة، ما یعطي المبادرة زخما سیاسیا وإقلیمیا عالیا، یؤدي إلى تبني الصنادیق البیئیة، ومصادر التمویل المناخي للمشاریع والبرامج المتفق علیھا، ضمن الدول المشاركة في المبادرة.

يذكر أن منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط التي تشملھا المبادرة، تشمل عدد سكان یقارب نحو 450 ملیون نسمة، یعیش معظمھم في مناطق ساحلیة معرضة بشكل مباشر للتأثر بتغیرات المناخ العالمي.

#فلسطین #المناخ

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