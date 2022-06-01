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صور: اندلاع حريق في 18 حافلة بالمحطة المركزية في صفد

السبت 11 يونيو 2022 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
صور: اندلاع حريق في 18 حافلة بالمحطة المركزية في صفد



الداخل المحتل / سما /

احترقت 18 حافلة تابعة لشركة "نتيفي إكسبرس" بالكامل، بعد اندلاع نيران ضخمة فيها فجر اليوم السبت، في ساحة انتظار بالمحطة المركزية في صفد.

ووفقا للتقارير فإن الحافلات تابعة لشركة "نتيفي إكسبرس" العربية من الناصرة.

وأفادت طواقم الإطفاء بأنها عمدت إلى إطفاء الحافلات وحماية أخرى إضافية كانت متوقفة في الموقع، ولم تقع إصابات في الحادث الذي لم يُعرف أسبابه بدقة حتى الآن.

ووصلت شرطة الاحتلال إلى مكان الحادث للتحقيق فيما إذا كان هناك حريق متعمد، فيما انتشرت نقاط تفتيش وأجريت عمليات مسح لتحديد مكان المشتبه بهم.

وفي الأسبوع الماضي، وقعت حوادث إحراق حافلات في مدن الجليل، ولم تقم الشرطة الإسرائيلية بعد باعتقال المشتبه بهم.

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