رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

كما عنونت الصحف إدانات فلسطينية وأردنية وأوروبية لاعتداءات الاحتلال على أملاك الكنائس في باب الخليل بالقدس المحتلة، إضافة لنقل الأسير المضرب عن الطعام خليل عواودة الى المستشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي.

وفي يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ "لا نكبة جديدة في مسافر يطا"

_ الرئيس يهاتف المستشار هاني الناطور معزيا بوفاة زوجته ويهنئ نظيره البرتغالي بالعيد الوطني

_ إدانة فلسطينية وأردنية وأوروبية لاعتداءات الاحتلال على أمالك الكنائس: تعرض الفلسطينيين لخطر الإخلاء

_ "فتح": حماس تنافس الاحتلال في تدمير بيوت المواطنين وإصابتهم بالرصاص بقرية أم النصر بغزة

_ توضيح من الشرطة حول ما جرى في مجمع فلسطين الطبي برام الله

_ غارسيا: الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية حماية قابلية حل الدولتين للحياة

_ منظمة حقوقية تتوجه للمحكمة الجنائية الدولية ضد التعذيب في إسرائيل

_ نقل الأسير خليل عواودة إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحي

_ كي يبقى رئيس حكومة انتقالية.. بينيت يطالب أورباخ بإرجاء انشقاقه

_ بايدن: القوى التي تقف خلف الهجوم على الكونغرس "لا تزال تنشط اليوم"

_ الصين تحذر واشنطن: سنشن حربا إذا أعلنت تايوان استقلالها

_ الدولار يواصل الارتفاع ويلامس 4.3 شيقل

"الأيام":

_ عشرات الإصابات جراء قمع الاحتلال والمستوطنين مسيرات في محافظات عدة

_ الرئيس يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأميركي اليوم

_ مقتل شاب بعيار ناري بطريق الخطأ في مخيم جباليا

_ نقل الأسير عواودة للمستشفى بعد تدهور خطير على صحته

_ أوروبا: قرار "العليا الاسرائيلية" بشأن عقارات الكنيسة يزيد من الضغط على الوجود المسيحي

_ 45 ألف مواطن أدوا صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى

_ منظمة اسرائيلية تتوجه الى "الجنائية الدولية" ضد التعذيب

_ وفاة مواطن في حادث دهس بين نابلس ويتما

_ الشرطة توضح ما جرى في مجمع فلسطين الطبي

_ غارسيا: الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية حماية قابلية حل الدولتين للحياة

_ عام على حكومة الائتلاف الاسرائيلي الذي يبقى هشًا

"القدس":

_ إصابات بالرصاص واحتراق مئات الأشجار

_ مسؤولة اميركية تبدأ اليوم زيارة لإسرائيل وفلسطين

_ استنكار واسع للاستيلاء على أملاك "الروم الأرثوذكس"

_ 45 ألفا يصلون بالأقصى رغم القيود

_ عام على "الائتلاف" الإسرائيلي الهش

_ صدمة بأسواق المال بعد التضخم الأميركي