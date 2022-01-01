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العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين

الجمعة 10 يونيو 2022 11:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
العوض يهاجم لجنة المتابعة بغزة : تكيل بمكيالين



غزة /سما/

هاجم قيادي فلسطيني، مساء الجمعة، لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة، على موقفها تجاه أحداث قرية أم النصر شمالي القطاع.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض إن: لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية بغزة "دون استثناء"، تكيل بكيالين.

وأضاف العوض على حسابه الشخصي، عبر موقع "فيسبوك" أن: اللجنة أقامت قبل يومين الدنيا ولم تقعدها احتجاجا على حدث مدان امام جامعة النجاح، بينما في غزة يتم اقتحام القرية البدوية بمئات المسلحين ويطلق النار على المواطنين ويصاب 6 مواطنين ولا تحرك ساكن!

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