فتوح يلتقي قيادات وشخصيات في غزة ويتفق معهم على إعادة تشغيل مقر المجلس الوطني

رام الله/سما/

اختتم رئيس المجلس الوطني روحي فتوح زيارة استمرت 4 ايام لقطاع غزة استمع خلالها للعديد من القضايا والمشاكل التي تهم المواطنين.

والتقى فتوح خلال الزيارة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أحمد حلس تناول بها العديد من القضايا التي تهم حركة فتح، وبأعضاء من المجلس الوطني ورؤساء ومقرري لجان المجلس داخل قطاع غزة، واتفق معهم على إعادة تشغيل وتفعيل مقر المجلس الوطني في القطاع.

كما التقى فتوح بالعديد من الوجهاء والقيادات الوطنية وشيوخ العشائر والمحافظين، حيث تناولت الاجتماعات هموم أبناء شعبنا في قطاع غزة.