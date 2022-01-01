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وفاة لاعب بمنتخب الجزائر بعد ساعات من تسجيله هدفا

الجمعة 10 يونيو 2022 10:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة لاعب بمنتخب الجزائر بعد ساعات من تسجيله هدفا



الجزائر/سما/

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، وفاة لاعب نادي اتحاد العاصمة، والمنتخب الوطني، بلال بن حمودة، إثر تعرضه لحادث سير مروّع.

 وبعد تسجيله هدفا في مباراة منتخب بلاده الرديف أمام الكونغو، غادر بن حمودة (24 عاما) بسيارة رفقة صديق له، وتعرضا لحادث سير مروع، فارقا الحياة على إثره.

ووقع الحادث فجر الجمعة في منطقة الداودة غربي العاصمة الجزائر.

وسبق لبن حمودة تمثيل منتخب الجزائر الرديف في سبع مناسبات، وهو من لاعبي وسط الميدان المميزين.

ونعى فريق اتحاد العاصمة نجمه بلال بن حمودة، الذي شكلت حادثة وفاته صدمة كبيرة في الوسط الرياضي.

 
#الجزائر #اتحاد العاصمة #بلال بن حمودة #وفاة بلال بن حمودة

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