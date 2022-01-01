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إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل

الجمعة 10 يونيو 2022 10:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين جنوب الخليل



الخليل/سما/

أصيب مواطنان، مساء اليوم الجمعة، بجروح ورضوض في اعتداء للمستوطنين قرب خربة زنوتا جنوب الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة والهراوات عددا من المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم المهددة بالمصادرة في خربة زنوتا جنوب الخليل، ما أدى لإصابة المواطنين سامر الطل (41 عاما)، وسعيد الخضيرات (48 عاما) بجروح ورضوض، نقلا على إثرها إلى احد المراكز الصحية القريبة حيث وصفت إصابتهما بالمتوسطة.

ويتعرض أهالي خربة زنوتا لاعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطني "شمعة" المحيطة بالخربة والمقامة على أراضي المواطنين، بهدف تهجيرهم لصالح إنشاء وتوسيع المستوطنات في المنطقة ومن بينها المنطقة الصناعية لمجلس ما يسمى "اقليم المستوطنات" جنوب الخليل.

#مواطنين #الخليل #الاحتلال

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