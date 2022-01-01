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"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية الوفاء بالتزاماتها وحماية أملاك الكنائس في القدس

الجمعة 10 يونيو 2022 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الخارجية" تطالب الإدارة الأميركية الوفاء بالتزاماتها وحماية أملاك الكنائس في القدس



رام الله/سما/

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، قرار ما تسمى المحكمة العليا الإسرائيلية ورفضها استئناف بطريركية الروم الأرثوذكس ضد قرار الاستيلاء على أملاك الكنيسة في باب الخليل بالقدس المحتلة.

وقالت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الجمعة، إن القرار إثبات جديد على أن ما تسمى منظومة المحاكم والقضاء في إسرائيل هي جزء لا يتجزأ من منظومة الاحتلال، ومتورطة في توفير الحماية القانونية لمصادرة الأملاك المسيحية والإسلامية في القدس، والاستيلاء عليها كحلقة في عدوان متواصل لتهويد القدس ومقدساتها.

وطالبت "الخارجية" مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف سياسة الكيل بمكيالين واحترام القرارات الأممية وتنفيذها فورًا خاصة القرار 2334.

كما طالبت الإدارة الأميركية الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها، وفي مقدمتها سرعة إعادة فتح القنصلية في القدس والضغط على دولة الاحتلال لوقف تغولها وتهويدها للقدس.

وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بسرعة تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني عامة وللقدس ومقدساتها بشكل خاص.

#الخارجية الفلسطينية

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