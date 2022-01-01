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إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل

الجمعة 10 يونيو 2022 10:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال وسط الخليل



الخليل/سما/

أصيب شاب بالرصاص، والعشرات بحالات اختناق نتيجة استنشاق الغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينة الخليل.

وقالت مصادر محلية إن مواجهات اندلعت بين الشبان وجيش الاحتلال المتمركز على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء والمنتشر بكثافة في منطقة الشلالة وسط المدينة، أطلق خلاها جنود الاحتلال الاعيرة النارية وقنابل الصوت، والغاز المسيل للدموع، صوب المواطنين، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص في القدم، نقل على إثرها إلى المستشفى، كما أصيب العشرات بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيا.

#الخليل #الاحتلال

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