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غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري

الجمعة 10 يونيو 2022 10:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: وفاة شاب جراء اصابته بطلق ناري



غزة/سما/

توفي شاب (18عاماً)، مساء اليوم الجمعة، جراء إصابته بطلق ناري بمخيم جباليا شمال قطاع غزة.

و أكد العقيد أيمن البطنيجي المتحدث باسم الشرطة وفاة الشاب (ع، ب) 18 عاماً بمخيم جباليا شمال قطاع غزة جراء إصابته بطلق ناري، مشيراً الى أن الشرطة تفتح تحقيقاً في الحادث.

من جهتها أصدرت ألوية الناصر صلاح الدين بياناً نعت فيه البلوي، مؤكدة أنه كان أحد مجاهديها.

و هذا نص البيان:

 بسم الله الرحمن الرحيم

{وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ }

بيان نعي صادر عن ألوية الناصر صلاح الدين ،الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين.

 
ألوية الناصر صلاح الدين تنعى شهيدها المجاهد "عبدالله جمال أحمد البلوي" من فرسانها في لواء شمال غزة

بكل آيات الإيمان بقضاء الله وقدره تنعى ألوية الناصر صلاح الدين الذراع العسكري للجان المقاومة في فلسطين إلى أبناء شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية مجاهداً  من فرسانها الميامين:

الشهيد: عبد الله جمال أحمد البلوي.

(18 عاماً) - من مجاهدي ألوية الناصر صلاح الدين في لواء شمال غزة

والذي استشهد مساء اليوم الجمعة، 10 يونيو حزيران 2022م  الموافق 11 ذو القعدة لعام 1443 هجرية ، إثر إصابته بطلق ناري عن أثناء تنظيف سلاحه الشخصي، ليمضي إلى ربه شهيدا نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا .

نسأل الله العلي القدير أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، ونعاهده وكل الشهداء أن نبقى متمسكين وقابضين على جمرتي الدين و الجهاد والمقاومة حتى تحرير كل فلسطين.

إنا لله وإنا إليه راجعون

ألوية الناصر صلاح الدين الجناح العسكري للجان المقاومة في فلسطين.

الجمعة 10 يونيو حزيران 2022 م الموافق 11 ذو القعدة لعام 1443 هجرية .

#غزة #جباليا

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