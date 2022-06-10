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صور أقمار صناعية تظهر آثار الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي

الجمعة 10 يونيو 2022 08:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
صور أقمار صناعية تظهر آثار الغارات الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي



دمشق/سما/

كشفت صور أقمار صناعية نشرتها شركة “إميجزات إنترناشيونال” الإسرائيلية، عن أثار قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمدرجات مطار دمشق الدولي في سوريا.

وقالت الشركة إن الصور للقصف الإسرائيلي لمطار دمشق الدولي الليلة الماضية وتسبب بأضرار جسيمة فيه”.

وأضافت الشركة أن “الصورة أظهرت ثلاث حفر في مدرجين من المطار، واحد منهما يستخدم للأغراض المدنية، والثاني للعسكرية”.

وأعلنت وزارة النقل السورية، صباح الجمعة، بشكل مفاجئ تجميد رحلات المغادرة والهبوط في المطار.

وبحسب الإعلان السوري، فإن سبب وقف الرحلات الجوية في دمشق “توقف عمليات بعض الأنظمة الفنية”.

يذكر، أن روسيا دانت بشدة القصف الإسرائيلي على مطار دمشق الدولي، واصفةً إياه بالإجراء الشرير الهادف لإلحاق الضرر بالبنية التحتية المدنية في سوريا.



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#مطار دمشق
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