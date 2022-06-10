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روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي

الجمعة 10 يونيو 2022 07:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي



موسكو/سما/

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدولي، وتطالب الجانب الإسرائيلي بوقف هذه الممارسة الشريرة.

روسيا تدين بشدة الغارة الجوية الإسرائيلية على مطار دمشق الدوليتعليق جميع رحلات مطار دمشق الدولي
وذكرت الوزارة أن سلاح الجو الإسرائيلي ضرب في 10 يونيو، أراضي الجمهورية العربية السورية، وكان الهدف من الهجوم مطار دمشق الدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته على موقعها على الإنترنت، أنه "وفي هذا الصدد، علينا أن نؤكد مرة أخرى أن القصف الإسرائيلي المستمر على أراضي الجمهورية العربية السورية في انتهاك للقواعد الأساسية للقانون الدولي أمر غير مقبول على الإطلاق. نحن ندين بشدة الهجوم الاستفزازي الذي ارتكبته إسرائيل على أهم هدف في البنية التحتية المدنية السورية".

وشددت الخارجية على أن "مثل هذه الأعمال غير المسؤولة تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية الدولية وتعرض حياة الأبرياء لخطر حقيقي"، مطالبة الجانب الإسرائيلي بوقف هذه "الممارسة الشريرة".

#روسيا #اسرائيل #دمشق

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