الاحتلال يحتجز طاقما للدفاع المدني الفلسطيني جنوب جنين ويعيق مرور آخر

جنين/سما/

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، طاقم من مركز الدفاع المدني في بلدة قباطية جنوب جنين عند حاجز عسكري بالقرب من قرية حداد السياحية، كما أعاقت مرور طاقم آخر من مركز الدفاع المدني في قرية سيريس عند حاجز عسكري بالقرب من بلدة صانور.

وأفاد مراسلنا نقلا عن "الدفاع المدني"، بأن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا بالقرب من قرية حداد السياحية، واحتجزوا مركبة مركز دفاع مدني قباطية وطاقمها لما يقارب الساعة أثناء عودتهم من إخماد حريق، وأرغم الطاقم على إنزال علم فلسطين بعد تفتيش المركبة وتفتيشهم جسديا واستجوابهم.

وفي سياق متصل، نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا بالقرب من بلدة صانور، ومنعت طاقم من مركز الدفاع المدني في قرية سيريس من العودة الى مقرهم أثناء مرورهم عن الحاجز، بعد أن توجهوا الى بلدة جبع لإخماد حريق.