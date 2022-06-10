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تيار فتح الإصلاحي: لقاء الشيخ مع هادي عمرو "مضيعة للوقت"

الجمعة 10 يونيو 2022 04:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
تيار فتح الإصلاحي: لقاء الشيخ مع هادي عمرو "مضيعة للوقت"



رام الله/سما/

علّق الناطق باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح الضفة الغربية علي أبو سرحان، على لقاء الوزير حسين الشيخ بالمبعوث الأمريكي هادي عمرو.

وقال أبو سرحان في بيان صحفي ، مساء يوم الجمعة، إنّ اللقاء يأتى ضمن حالة الفراغ السياسي التي تشغل أوساط السلطة الفلسطينية بسبب فشلها في استقطاب الإدارة الأمريكية في تنفيذ التزامات الرئيس جو بايدن الذي وعَد بفتح القنصلية الفلسطينية ومقر منظمة التحرير، في وقت لا تزال السلطة الفلسطينية تُراهن على قوة الإدارة الأمريكية في دفع عملية السلام إلى الأمام، في حين تواصل دعمها لسياسات حكومة نيفتالي بينت الاستطيانية وعدم رغبتها في لقاء أبومازن.

وأضاف أن هذه اللقاءات مضيعة للوقت وحفلة لألتقاط الصور ولا يُمكن الرهان على سياسة الولايات المتحدة الجديدة تجاه القضية الفلسطينية " سياسة الأمن الاقتصادي كبديل عن الحلول السياسية للقضية الفلسطينية، وقد تعمدت الإدارة الامريكية بتغييب الأفق السياسي وعدم دعم مبادرة الأردن ومصر قبل عام من أجل عقد لقاءات مع الاحتلال الإسرائيلي.

#حسين الشيخ #هادي عمرو

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