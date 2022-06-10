إستهداف حاجز عسكري إسرائيلي قرب جنين واحتجاز 4 شبان (فيديو)

جنين/سما/

تعرض حاجز عسكري إسرائيلي قرب بلدة قباطية جنوب جنين , اليوم الجمعة, الى إطلاق نار من قبل مسلحين . وشهدت مدينة جنين اقتحام قوات الاحتلال وإقامة حواجز عسكرية واغلاق للطرق الرئيسية المؤدية للمدينة, التي ستشهد مساء اليوم مهرجان لتأبين الشهداء جميل العموري وتيسير العيسد وادهم عليوي .

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في محافظة جنين واغلقت الشوارع الرئيسية ومنعت المركبات والمواطنين من دخول المدينة او الخروج منها .

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال نصبت اكثر من 15 حاجز عسكري على الطرق المؤدية لجنين والتفرعات الرئيسية التي يسلكها المواطنين الذين ما زال عدد منهم محتجز في عدة مناطق .

واعلن الاحتلال عن نشاط امني في 15 موقع في محافظة جنين، منها قباطبة وعرابة وكفريت وجبع وبرقين والشهداء وفخمة وعجة وعنزة وصانور والربابدة وعقابا وام التوت .

وحسب سكان بلدجبع، فان جيش الاحتلال نصب قناصة فوق عدد من المنازل، كما اطلقوا النار في المنطقة .

واحتجزت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة جبع على حاجز عسكري قرب البلدة وهم : حموده الجعبان وساجد غنام وحسن حسين ملايشة وحمزه ملايشة.