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إستهداف حاجز عسكري إسرائيلي قرب جنين واحتجاز 4 شبان (فيديو)

الجمعة 10 يونيو 2022 04:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
إستهداف حاجز عسكري إسرائيلي قرب جنين واحتجاز 4 شبان (فيديو)



جنين/سما/

 تعرض حاجز عسكري إسرائيلي  قرب بلدة قباطية جنوب جنين , اليوم الجمعة, الى إطلاق نار  من قبل مسلحين . 

وشهدت مدينة جنين اقتحام قوات الاحتلال وإقامة حواجز عسكرية واغلاق للطرق الرئيسية المؤدية للمدينة, التي ستشهد مساء اليوم مهرجان لتأبين الشهداء جميل العموري وتيسير العيسد وادهم عليوي .

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مناطق في محافظة جنين واغلقت الشوارع الرئيسية ومنعت المركبات والمواطنين من دخول المدينة او الخروج منها .

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال  نصبت اكثر من 15 حاجز  عسكري على الطرق المؤدية لجنين والتفرعات الرئيسية التي يسلكها المواطنين الذين ما زال عدد منهم محتجز  في عدة مناطق . 

واعلن الاحتلال عن نشاط امني في 15 موقع في محافظة جنين، منها قباطبة وعرابة وكفريت وجبع وبرقين والشهداء وفخمة وعجة وعنزة وصانور والربابدة وعقابا وام التوت .

وحسب سكان بلدجبع، فان جيش الاحتلال نصب قناصة فوق عدد من المنازل، كما اطلقوا النار في المنطقة .

واحتجزت قوات الاحتلال 4 شبان من بلدة جبع على حاجز عسكري قرب البلدة وهم : حموده الجعبان وساجد غنام وحسن حسين ملايشة وحمزه ملايشة.

#جنين

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