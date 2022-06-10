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زعبي تتعهد بالتصويت مرة أخرى ضد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية

الجمعة 10 يونيو 2022 04:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
زعبي تتعهد بالتصويت مرة أخرى ضد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية



القدس المحتلة/سما/

تعهدت عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب ميرتس، غيداء ريناوي زعبي، بأن تصوت مرة أخرى ضد تمديد أنظمة الطوارئ في الضفة الغربية، يوم الإثنين المقبل، خلال جلسة الهيئة العامة للكنيست.

وأشارت زغبي إلى إنها لم تحسم بعد أمرها بشأن مستقبلها السياسي. كما نقلت عنها هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية.

وفيما يخص الوعود التي قطعها لها، كما يبدو، وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد بشأن القريتين اقرث وكفر برعم، أوضحت أنه بإمكانها اثبات ذلك وتفنيد ادعاء لابيد بأنه لم يكن هناك شيء.

وفي السياق، اجتمع عضو الكنيست عن حزب يمينا نير أورباخ، مع رئيس حزبه، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الليلة الماضية، لمناقشة الأزمة الائتلافية.

وقال الطرفان في ختام اللقاء إنه كان جيدًا وأنهما سيجتمعان مرة أخرى بعد غد الأحد.

ويبدو أن أورباخ يتجه لعدم البقاء في الائتلاف الحكومي إاذا لم يطرأ عليه تغيير في غضون أيام معدودة.

#غيداء ريناوي زعبي

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