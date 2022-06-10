المالكي يلتقي السفراء العرب المعتمدين لدى هولندا

لاهاي/سما/

التقى وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الجمعة، أعضاء مجلس السفراء العرب المعتمدين لدى مملكة هولندا، وذلك على هامش الزيارة الرسمية التي يجريها حاليا لهولندا.

ووضع الوزير المالكي أعضاء مجلس السفراء العرب في صورة آخر المستجدات الخاصة بالتعاون والمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد فتح المحكمة للتحقيق فيما يخص الحالة في دولة فلسطين.

وأكد مطالبة دولة فلسطين للمحكمة بسرعة إجراء التحقيق بالجرائم الإسرائيلية المستمرة والمرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وبما يتضمن اتخاذ خطوات عاجلة وذات مغزى لمحاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم المرتكبة في فلسطين.

كما وضع الوزير المالكي مجلس السفراء العرب في صورة الجهود والتحركات السياسية للقيادة الفلسطينية على الصعيد الدولي، في ظل التصعيد الخطير والمستمر للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في مدينة القدس والمسجد الأقصى، ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي الراهن.

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى يوميا إلى تهويد المدينة المقدسة، مستهدفا مقدساتها الإسلامية والمسيحية، وأبناء شعبنا وممتلكاتهم.

وأشار إلى إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وسرقتها، وتنفيذ مخططات استيطانية تشمل بناء آلاف الوحدات الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ الإعدامات الميدانية بحق الصحفيين والأطفال الفلسطينيين دون محاسبة، ومواصلة هدم المنازل والتهجير القسري للمواطنين الفلسطينيين، والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأكد أن على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف انتهاكاتها الجسيمة والمستمرة للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد فوري لإفلات إسرائيل، كقوة احتلال، من العقاب.

وأشار الوزير المالكي، خلال الاجتماع، إلى أهمية ومركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأشقاء العرب، مؤكدا دور الدول العربية الشقيقة وموقفها الثابت في دعم شعبنا وقضيته العادلة.

بدورهم، أكد السفراء العرب مواقف دولهم الداعمة لفلسطين، قيادة وشعبا، واستمرار دعم وتعاون مجلس السفراء العرب مع سفارة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا في كافة المساعي والجهود، من أجل مواصلة دعم وإسناد القضية الفلسطينية في هولندا والمنظمات الدولية المعتمدة لديها.

وحضر اللقاء كل من: سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا روان سليمان، ومساعد وزير الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف السفير عمار حجازي، ومساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها الدولية السفير عمر عوض الله.