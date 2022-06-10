بالفيديو: ملكة جمال فلسطين بملابس الأسرى

رام الله/سما/

استبدلت ملكة جمال فلسطين لورين إمسيح، اللباس الرسمي لبلادها خلال مشاركتها في النسخة التاسعة من مسابقة "ملكة جمال غلوبال، بملابس الأسرى في السجون الإسرائيلية.

ونشرت لورين مقطع فيديو لها بملابس الأسير عبر حسابها على تطبيق "إنستغرام" وأرفقتها برسالة موجهة للعالم أجمع جاء فيها: "كنت أتطلع إلى ارتداء الزي التقليدي الفلسطيني في هذه المسابقة العالمية، وللأسف لم أتمكن من ذلك واخترت شيئا مختلف، وقررت التركيز هذا العام على الرسالة أكثر من الجماعة نفسها، ولهذا اخترت الأسرى الفلسطينيين لتمثيل فلسطين بأكملها، لإظهار أننا جميعا مسجونون في أرضنا".

كما سلطت لورين الضوء على سياسة العزل وتكميم الأفواه وحرمان الأسرى من أبسط حقوقهم، بوضعها لاصقا على فمها وجسدها وقد كتبت عليه عبارة "فلسطين حرة" و"لا نستطيع التنفس منذ 1948" في إشارة إلى بدء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين عام 1948.