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الصين تدق طبول الحرب.. وتتوعد: سنسحق أي مخطط لإستقلال تايوان

الجمعة 10 يونيو 2022 03:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصين تدق طبول الحرب.. وتتوعد: سنسحق أي مخطط لإستقلال تايوان



وكالات/سما/

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية، الجمعة، أن بكين لن تتردد في شن حرب بسبب قضية تايوان، كما توعدت بـ"سحق" أي "مخطط للاستقلال" في الجزيرة.  

وتأتي التصريحات عقب اجتماع وزيرا دفاع الولايات المتحدة والصين في أول محادثات مباشرة بينهما منذ تولي إدارة الرئيس جو بايدن السلطة، في محاولة لضمان عدم امتداد التوترات الأوسع بين البلدين إلى حوادث سوء تفاهم أو رسائل خاطئة على الصعيد العسكري.

والتقى وزيرا الدفاع الأميركي لويد أوستن والصيني الجنرال ويفنغ خه في سنغافورة على هامش حوار شانغريلا، الاجتماع الأمني الرئيسي في آسيا.

وقال وزير الدفاع الأميركي لنظيره الصيني إن على الصين "الامتناع عن القيام بأي خطوات إضافية حيال تايوان تزعزع الاستقرار".

بدوره، تعهّد وي بأن الصين "ستسحق إلى أشلاء أي مخطط لاستقلال تايوان وتؤكد بحزم على وحدة الوطن الأم"، وفق ما نقلت عنه وزارة الدفاع الصينية.


وشهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا مع عدم توافق أكبر اقتصادين في العالم حول كل ما يتعلق بقضايا بدءا من سيادة تايوان وسجل الصين في مجال حقوق الإنسان إلى نشاط بكين العسكري في بحر الصين الجنوبي.

#الصين #تايوان

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