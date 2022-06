"بيغ ثيف" تستجيب لنداءات المقاطعة وتلغي حفليها في تل أبيب

أعلنت الفرقة الموسيقية الأميركية "بيغ ثيف" Big Thief عن إلغاء حفلين لها في تل أبيب، بعدما كانت قد نشرت بياناً على حسابها في موقع إنستغرام تفسر فيه سبب قبولها الغناء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كان يفترض أن تحيي الفرقة حفلين في 6 و7 يوليو/تموز المقبل، في "نادي باربي".

في 2 يونيو/حزيران الحالي، كتبت الفرقة: "نحن متحمسون للإعلان عن حفلين لنا في تل أبيب، إسرائيل"، وأشارت إلى أنها تود "توضيح دوافعها ونواياها للغناء في تل أبيب بالقدر الأكبر من الشفافية"، مضيفة أنّ تقارب أعضائها الكبير خلال فترة جائحة كوفيد-19، دفعهم إلى الشعور بأهمية "مشاركة المنازل والعائلات والأصدقاء بعضهم مع بعض، من أجل اكتساب فهم أعمق بعضهم لبعض وللأماكن والأشخاص الذين أثروا في كل واحد منهم (...)"، وقالوا إنهم "بهذه الروح، اتخذوا قرار الغناء في إسرائيل"، علماً أن عازف الباص في الفرقة، ماكس أوليرتشيك، إسرائيلي.

We will be canceling our 2 shows in Tel Aviv. pic.twitter.com/ocSFtgnYz4