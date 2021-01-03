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السفارة الأمريكية في "إسرائيل" تعلن تأجيل طلبات الحصول على تأشيرات

الجمعة 10 يونيو 2022 03:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفارة الأمريكية في "إسرائيل" تعلن تأجيل طلبات الحصول على تأشيرات



القدس المحتلة/سما/

علنت السفارة الأمريكية في إسرائيل، تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، إلى موعد غير محدد.

وقالت السفارة في بيان إنه "تم تأجيل طلبات الآلاف من الإسرائيليين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة مرة جديدة مع إعادة جدولة المواعيد الحالية إلى تواريخ غير معروفة ولم يتمكن المتقدمون الجدد من التقديم إلا اعتبارا من مايو 2023"، مبينة أن "الطلبات تراكمت خلال العامين الماضيين بسبب قيود كوفيد وأن جميع السفارات الأمريكية تواجه تحديات فيما يتعلق بالتأشيرات".

وقال دينيس تيلور، رئيس وحدة تأشيرات غير المهاجرين في السفارة: "لدينا الآن طلبات تأشيرات غير مسبوقة، بعد عامين من القيود المفروضة على تقديم الخدمة"، موضحا أنه على الرغم من أن الأعمال المتراكمة بسبب جائحة كوفيد-19 "ستبقى معنا لفترة أطول، فقد طورنا آلية جديدة لتجنب الإلغاء".

وأفاد بأنه "يجب على المتقدمين الإسرائيليين الجدد الانتظار حتى مايو 2023 للحصول على تأشيرة دخول للولايات المتحدة".

#اسرائيل #السفارة الامريكية في اسرائيل

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