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تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق بعد تعرضه لقصف إسرائيلي

الجمعة 10 يونيو 2022 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
تعليق الرحلات الجوية عبر مطار دمشق بعد تعرضه لقصف إسرائيلي



دمشق/سما/

 أعلنت وزارة النقل السورية الجمعة، تعليق كافة الرحلات عبر مطار دمشق الدولي، في خطوة أعقبت قصفاً اسرائيلياً عند الفجر ألحق، وفق ما قال مصدران في المطار، أضراراً بمدرج الهبوط.

وقالت الوزارة في بيان على حسابها على تطبيق تلغرام إنه تمّ “تعليق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة” عبر المطار “نتيجة توقف عمل بعض التجهيزات الفنية وخروجها عن الخدمة” من دون ذكر الأسباب.

إلا أن موظفاً في المطار صرّح من دون الكشف عن هويته “تأثر المطار بالقصف الإسرائيلي واضطررنا الى تأجيل كافة الرحلات “. وأوضح أنّه “تمّ تحويل بعض الرحلات الى مطار حلب ريثما تعود جاهزية الحالة الفنية لمطار دمشق”.

وأكّد مسؤول في شركة طيران عربية في المطار أن “القصف الإسرائيلي استهدف مدرج الهبوط”.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية أفادت فجراً، نقلاً عن مصدر عسكري، أنّه عند “الساعة 04,20 (01,20 ت غ) من فجر اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط جنوب مدينة دمشق”، ما أدى إلى “إصابة مواطن مدني بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية”.

#دمشق #اسرائيل

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