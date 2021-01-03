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يراتكس غارسيا: الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية حماية قابلية حل الدولتين للحياة

الجمعة 10 يونيو 2022 02:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
يراتكس غارسيا: الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية حماية قابلية حل الدولتين للحياة



القدس المحتلة/سما/

- قالت زعيمة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الأوروبي يراتكس غارسيا "إن الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية حماية قابلية حل الدولتين للحياة، وهو الحل الوحيد الذي يمكنه تحقيق سلام دائم في المنطقة".

جاء ذلك في بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، أعلن فيه أن غارسيا ستترأس بعثة من أعضاء البرلمان الأوروبي من مجموعة التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين إلى فلسطين وإسرائيل في الفترة ما بين 12 حتى 16 حزيران الجاري.

وأعربت غارسيا عن قلقها بشأن الوضع المتدهور باستمرار على الأرض في الضفة الغربية وقطاع غزة، وقالت: "نحن نريد أن نظهر دعمنا للشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت الاحتلال، بالإضافة إلى القدس الشرقية والضفة الغربية، كنت أرغب أيضا في زيارة غزة في الذكرى الـ15 للحصار، لكن تم رفض الدخول إلى غزة مرة أخرى".

وتابعت: "علينا أن نواصل عملنا للتأكد من أن الفلسطينيين سيكونون يوما ما هم من يسيطرون على حدودهم، وللحفاظ على الأمل حيا في سلام عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين".

وأشار البيان إلى أن أعضاء البعثة سيزورون مخيم عايدة للاجئين الذي تديره "الأونروا"، وكذلك مسافر يطا في الخليل، حيث يواجه أكثر من ألف فلسطيني خطر هدم منازلهم وتهجيرهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

#الاتحاد الاوروبي #البرلمان الاوروبي

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