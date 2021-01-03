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إصابات في اعتداء للاحتلال والمستوطنين على فعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا

الجمعة 10 يونيو 2022 02:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابات في اعتداء للاحتلال والمستوطنين على فعالية ضد الاستيطان بمسافر يطا



الخليل/سما/

 أصيب عدد من الصحفيين والمتضامنين الأجانب، اليوم الجمعة، في اعتداء للمستوطنين على فعالية وطنية ضد الاستيطان وسياسة التهجير في مسافر يطا بالخليل، جاءت تحت شعار "لا نكبة جديدة في مسافر يطا".

وقال مصور وكالة "وفا" مشهور الوحواح إن عشرات المستوطنين هاجموا الصحفيين ومركباتهم والمتضامنين الأجانب بالحجارة، ما أدى إلى إصابته ومصور تلفزيون فلسطين إياد الهشلمون، وعدد من المتضامنين.

وفي السياق ذاته، قال منسق اللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان راتب الجبور، إن جيش الاحتلال قمع الفعالية التي أقيمت في منطقة بير العد بقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، خلال محاولة المواطنين فتح الشارع الذي أغلقه الاحتلال، كما اعتدى على المشاركين بالفعالية بالضرب بأعقاب البنادق، واعتقل اثنين من المتضامنين الأجانب.

وفي منطقة عين البيضة بمسافر يطا، قمعت قوات الاحتلال الفعالية التي انطلقت بعد صلاة الجمعة. وأشار منسق لجان الحماية والصمود فؤاد العمور، إلى أن جيش الاحتلال أطلق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب المشاركين في الفعالية، كما رش غاز الفلفل بشكل مباشر في وجه عدد منهم.

وبين أنه رافق عملية قمع الفعالية اعتداء للمستوطنين على المشاركين فيها.

يذكر أن هذه الفعاليات تأتي رفضا لسياسة الاحتلال في مسافر يطا المتمثلة بهدم المساكن والخيام، وإخطارات بالهدم، في محاولة لتهجير سكان المسافر لصالح التوسع الاستيطاني.

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