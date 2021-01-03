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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الجمعة 10 يونيو 2022 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الشاب محمد فايز أبو عيهور (27 عاما) جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال، في مواجهات عقب اقتحام بلدة حلحول شمال الخليل، وإصابة خمسة آخرين على الأقل بجروح بالرصاص الحي والمطاطي، بينها إصابة وصفت بالخطيرة في البلدة.

كما عنونت الصحف اتخاذ مجلس الوزراء سلسلة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ مواجهات وجهًا لوجه: شهيد وجرحى ومعتقلون وهدم وإخطارات وملاحقة الأسرى في العلاج

_ الرئيس يهنئ العاهل الأردني بالذكرى الـ23 لعيد الجلوس الملكي

_ مجلس الوزراء يتخذ سلسلة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار

_ تونس تنفي وجود محادثات دبلوماسية مع إسرائيل: سنبقى سندا للفلسطينيين لحين استرداد حقوقهم

_ توقيع اتفاقية دعم ألماني لقطاع الصحة الفلسطيني بقيمة 10 ملايين يورو

_ اشتية يدين جريمة إعدام أبو عيهور ويدعو للضغط على دولة الاحتلال لوقف إرهابها المنظم

_ 6  إصابات على الأقل برصاص "حماس" في قرية أم النصر شمال غزة

_ فرقة أميركية مشهورة تلغي حفلين لها في إسرائيل

_ دويكات يحذر من الانجرار خلف تداول الروايات المتعلقة بالقضايا الأمنية

_ رئيس الموساد الأسبق: نظام الإبادة الذاتية الآخذ بالتطور هو التهديد الأكبر على إسرائيل

_ المالكي يلتقي مدعي "الجنائية الدولية" ويسلمه نتائج التحقيق الفلسطيني بجريمة إعدام الصحفية أبو عاقلة

الأيام:

_ استشهاد شاب برصاص الاحتلال في حلحول وإصابات خلال مواجهات في مناطق عدة

_ مجلس الوزراء يتخذ سلسلة إجراءات صارمة لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار

_ "العليا الإسرائيلية" تعطي الضوء الأخضر للاستيلاء على أملاك كنسية بالقدس القديمة

_ واشنطن تتهرب من إعادة فتح قنصليتها في القدس بخطوة رمزية مقبولة إسرائيليًا

_ نيابة الاحتلال توجه لائحة اتهام لمنفذيّ عملية "إلعاد"

_ فرقة أميركية تلغي حفلين في إسرائيل: "عزفنا فيها لن يساعد الشعب الفلسطيني"

القدس:

_ شهيد و11 جريحا برصاص الاحتلال

_ "العليا" تثبت قرار استملاك "عطيرت كوهنيم" للعقارات بباب الخليل

_ واشنطن تفصل مكتب الشؤون الفلسطينية عن سفارتها في إسرائيل

_ كوخافي يهدد المخيمات والقرى الفلسطينية

_ إجراءات حكومية لحماية المواطنين من ارتفاع الأسعار

_ هدم بناية في بيت جالا وإخطار بهدم أخرى بقرية رمانة

_ تفكك الحكومة الإسرائيلية تدريجيا وسقوطها أصبح وشيكا

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