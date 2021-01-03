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وفاة زعيم الطائفة الاورشليمية في السجن

الجمعة 10 يونيو 2022 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة زعيم الطائفة الاورشليمية في السجن



القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة كان العبرية مساء اليوم الجمعة وفاة زعيم ما يسمى بـ (الطائفة الاورشليمية) دانييل امباش - في مستشفى سجن الرملة الذي كان يقضي عقوبة السجن لمدة ست وعشرين سنة، بعد ان ادين بجرائم عديدة بينها الاغتصاب والاختطاف والاحتجاز والفعل الفاضح بالقوة. 

وأوضحت القناة العبرية، أنه عثر على دانييل فاقدا للوعي ويعتقد أن سبب الوفاة طبيعي، وكان القضاء قد اصدر قرار العقوبة قبل حوالي عقد من الزمن على امباش البالغ من العمر سبعة وستين عاما والذي له عشرات الاولاد من عدة زوجات.
وجاء من مصلحة السجون أن أحد السجناء في سجن أيالون، والذي كان قد تم تسريحه من المستشفى ونقله الى المركز الطبي التابع لمصلحة السجون، وجد فاقدا للوعي صباح اليوم، وتم استدعاء الطواقم الطبية لمحاولة اجراء عمليات انعاش له، ثم أقر افراد الطاقم وفاته على الفور. 

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