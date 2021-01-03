  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

أول رد رسمي اسرائيلي على تصريحات نصرلله

الجمعة 10 يونيو 2022 02:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول رد رسمي اسرائيلي على تصريحات نصرلله



القدس المحتلة / سما /

رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تصريحات الأمين العالم لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بشأن استخراج الغاز من الحقل المشترك بين لبنان وإسرائيل.

وقال ليبرمان بهذا الصدد إنه "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار لأي تهديدات".

وكان نصرالله قد تطرق في خطابه، يوم أمس الخميس، إلى ملف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية والاعتداء الاسرائيلي، إضافة إلى عملية الترسيم.

وأشار نصرالله إلى أنّ "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان وكل خياراتنا مفتوحة دون أي تردد وعلى العدو أن يتوقف عن استخراج النفط من حقل كاريش".

الأكثر قراءة اليوم

غزة : الهيئة المستقلة تنظر بخطورة لأحداث قرية أم النصر وتطالب الجهات الرسمية بمساءلة مرتكبيها وضمان عدم تكراره

وسائل إعلام إيرانية تتحدّث عن مقتل “قائد فريق الاغتيالات بالموساد في الهُجوم الأخير على أربيل

ارتفاع في سعر صرف الدولار

نصر الله يهدد : إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز هو اعتداء على لبنان

جورج قرداحي يثير الجدل مجددا بعد تصريحاته الأخيرة عن دول الخليج

القناة 12: واشنطن تسعى لتشكيل "حلف دفاعي" لمواجهة إيران يضم إسرائيل و9 دول عربية

الاعلام العبري:الحكومة تتفكك تدريجيا وعضو كنيست ثالث من "يمينا" يعتزم الانشقاق عنها

الأخبار الرئيسية

20220610120130

واللا: هكذا يستعد الجيش الإسرائيلي لاستهداف منصة "كاريش"

مستشار إعلامي لـ”ابن سلمان” يدعو لإقامة “مملكة فلسطين الهاشمية" !

whatsapp-image-2021-01-03-at-11-1609689235

لهذا السبب .. جيش الاحتلال ينشر منظومة رادار بالإمارات والبحرين

نقل الأسير عواودة إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ

قناة عبرية تكشف.. المقاومة و الاحتلال كانوا على وشك تنفيذ صفقة تبادل أسرى وهذا ما أفشلها

الاتصالات الفلسطينية