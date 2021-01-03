أول رد رسمي اسرائيلي على تصريحات نصرلله

القدس المحتلة / سما /

رد وزير المال الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على تصريحات الأمين العالم لـ"حزب الله" حسن نصرالله، بشأن استخراج الغاز من الحقل المشترك بين لبنان وإسرائيل.

وقال ليبرمان بهذا الصدد إنه "لن يملي علينا أحد ما إذا كنا سنستخرج الغاز من مياهنا أم لا"، مشيرًا إلى أن "إسرائيل ستواصل اتخاذ القرارات، وفقا لمصالحها فقط دون اعتبار لأي تهديدات".

وكان نصرالله قد تطرق في خطابه، يوم أمس الخميس، إلى ملف النفط والغاز في المياه الاقليمية اللبنانية والاعتداء الاسرائيلي، إضافة إلى عملية الترسيم.

وأشار نصرالله إلى أنّ "المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام نهب ثروات لبنان وكل خياراتنا مفتوحة دون أي تردد وعلى العدو أن يتوقف عن استخراج النفط من حقل كاريش".