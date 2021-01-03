مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

رام الله / سما /
نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.
وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:
احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2022/06/09:
معبر كرم أبو سالم التجاري:
استيراد 322 شاحنة
تصدير 27 شاحنة
معبر رفح التجاري:
استيراد 239 شاحنة
تصدير 19 شاحنات
كميات البترول الواردة:
استيراد 10 شاحنات سولار
استيراد 21 شاحنة غاز
ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء
معبر رفح البري:
متابعة إجراءات مغادرة 691 مسافر
اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 722 مسافر قادمين من الجانب المصري.