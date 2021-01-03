مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

رام الله / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2022/06/09:

معبر كرم أبو سالم التجاري:

استيراد 322 شاحنة

تصدير 27 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 239 شاحنة

تصدير 19 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 10 شاحنات سولار

استيراد 21 شاحنة غاز

ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 691 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 722 مسافر قادمين من الجانب المصري.