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مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس

الجمعة 10 يونيو 2022 01:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
مالية غزة تنشر إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر خلال أمس



رام الله / سما /

نشرت وزارة المالية في غزة، اليوم الجمعة، إحصائية عمل دوائر الجمارك بالمعابر، ليوم أمس الخميس.

وفيما يلي الإحصائية، كما نشرتها الوزارة:

احصائية عمل وزارة المالية بالمعابر ليوم أمس الخميس 2022/06/09:

معبر كرم أبو سالم التجاري:

استيراد 322 شاحنة

تصدير 27 شاحنة

معبر رفح التجاري:

استيراد 239 شاحنة

تصدير 19 شاحنات

كميات البترول الواردة:

استيراد 10 شاحنات سولار

استيراد 21 شاحنة غاز

ادخال 15 شاحنة سولار لشركة توزيع الكهرباء

معبر رفح البري:

متابعة إجراءات مغادرة 691 مسافر

اتمام الإجراءات الجمركية لعدد 722 مسافر قادمين من الجانب المصري.

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