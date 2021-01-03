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غزة: المنظمات الأهلية تستنكر الأحداث في قرية أم النصر وتطالب بالتحقيق الجدي

الجمعة 10 يونيو 2022 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: المنظمات الأهلية تستنكر الأحداث في قرية أم النصر وتطالب بالتحقيق الجدي



غزة / سما /


 
تستنكر شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بشدة الأحداث المؤسفة التي وقعت في قرية أم النصر شمال قطاع غزة أثناء قيام الأجهزة الأمنية بمحاولة إزالة بعض التعديات على ممتلكات عامة مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجراح.
وتؤكد الشبكة على أن الأوضاع بقطاع غزة في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة وعدم قدرة قطاعات واسعة من المواطنين تستدعي بدائل أخرى من الجهات الرسمية في قطاع غزة وفي مقدمتها العمل تجاه توفير المسكن اللائق لهذه الأسر وبخاصة في المناطق الحدودية التي تحتاج لتعزيز صمودها.
وتطالب الشبكة بضرورة تشكيل لجنة تحقيق في هذه الأحداث وإعلان نتائجها وإعمال المحاسبة وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.

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