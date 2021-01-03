وفد من الأونروا يختتم زيارته للمملكة العربية السعودية

القدس المحتلة / سما /

اختتم اليوم وفد من وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) زيارة استغرقت ثلاثة أيام إلى المملكة العربية السعودية. وسلطت الزيارة، التي قادتها القائم بأعمال مدير العلاقات الخارجية تمارا الرفاعي، الضوء على الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين الأونروا وحكومة المملكة العربية السعودية من خلال منظماتها الإنسانية والتنموية. وشارك في الوفد مدير شؤون الأونروا في الأردن مارتا لورنزو، ومدير البنية التحتية وتحسين المخيمات منير منه، والمدير المالي شادي العبد.

وفي الرياض، عقد ممثلو الأونروا اجتماعات مع نظرائهم في وزارة الخارجية السعودية والصندوق السعودي للتنمية ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وأكد الوفد كيف ساهم الدعم المقدم من المملكة ومؤسساتها في قدرة الأونروا على الحفاظ على خدماتها الحيوية للاجئي فلسطين على مدى عقود. وحث الوفد المسؤولين السعوديين على مواصلة القيادة كمثال يحتذى به بشأن كيفية مساهمة الدعم المقدم من المنطقة العربية للوكالة في التنمية البشرية ورفاه لاجئي فلسطين.

وقالت تمارا الرفاعي: "إن مساهمة قوة إقليمية مثل المملكة العربية السعودية في الجهود الإنسانية والإنمائية المتعددة الأطراف تؤكد أنها لاعب عالمي، إن رؤية المملكة 2030 لمجتمع أكثر إنصافا تلقى صدى جيدا لدى الأونروا، الوكالة التي تخدم واحدا من أكثر المجتمعات عرضة للمخاطر في المنطقة. وتأمل الأونروا أن يستمر التضامن السعودي التاريخي مع لاجئي فلسطين بنفس القدر من التأثير الذي كان عليه منذ عام 1950".

وأشار الوفد إلى الدعم الذي تلقاه لاجئو فلسطين سابقا، بما في ذلك التبرعات الاستثنائية لخدمات الأونروا الصحية والتعليمية والإغاثية والاجتماعية في جميع أقاليم عملياتها، بالإضافة إلى الدعم المقدم للميزانية البرامجية العامة للوكالة لعام 2018 وعام 2019.

وفي جدة، عقد وفد الأونروا اجتماعات مع منظمة التعاون الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وذلك بهدف استكشاف سبل زيادة الدعم المقدم من كلتا الهيئتين والشراكات معهما.

ومنذ عام 2001، كانت التبرعات التي قدمتها حكومة المملكة العربية السعودية وهيئاتها الإنسانية والإنمائية إلى الأونروا قد تجاوزت ما مجموعه 1,2 مليار دولار. وقد مكن هذا الدعم السخي الأونروا من مواصلة تقديم الخدمات الأساسية للاجئي فلسطين في كافة أرجاء الشرق الأوسط. أنقروا هنا لمعرفة المزيد عن الشراكة بين الأونروا وبين المملكة العربية السعودية.