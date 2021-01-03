غزة: لجان المقاومة تثمن قرارارت "الدعاليس" لمعالجة قضية قرية أم النصر

غزة / سما /

ثمنت لجان المقاومة الشعبية، اليوم الجمعة، القرارارت التي اتخذها رئيس لجنة المتابعة الحكومية عصام الدعاليس لمعالجة قضية قرية أم النصر.

واعتبرت لجان المقاومة في تصريح صحفي، أن قرارات لجنة المتابعة الحكومية تنم عن مسؤولية عالية وحكمة مطلوبة في معالجة كافة قضايا الرأي العام وفي مقدمتها قضية الأراضي الحكومية في قرية ام النصر.

وإليكم نص التصريح:

تصريح صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين.

????لجان المقاومة : نثمن القرارات التي إتخذها رئيس لجنة المتابعة الحكومية" السيد عصام الدعاليس" لمعالجة قضية قرية ام النصر وكافة قضايا الرأي العام .

????لجان المقاومة : قرارات لجنة المتابعة الحكومية تنم عن مسؤولية عالية وحكمة مطلوبة في معالجة كافة قضايا الرأي العام وفي مقدمتها قضية الأراضي الحكومية في قرية ام النصر وتدلل على إحترام الشعب ومعاناته في ظل ما يمر به قطاع غزة من حصار ظالم .

????لجان المقاومة : ندعم كافة القرارات التي إتخذتها لجنة المتابعة الحكومية والتي عبرت عن نفس وحس أخلاقي مسؤول وطنيا وقانونيا وإنسانيا .

المكتب الإعلامي للجان المقاومة في فلسطين. الجمعة 10 يونيو حزيران 2022 م الموافق 11 ذو القعدة لعام 1443 هجرية .