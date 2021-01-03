اختراق أمني خطير داخل قاعدة بحرية إسرائيلية في حيفا وبطله فتى من جنين..

القدس المحتلة / سما /

كشفت صحيفة عبرية النقاب، اليوم الجمعة، عن نجاح فتى فلسطيني في اختراق واحدة من أكبر القواعد العسكرية البحرية الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة معاريف العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن الشرطة الإسرائيلية ألقت القبض على فتى فلسطيني يبلغ من العمر 16 عاما، نجح في اختراق قاعدة سلاح البحرية الإسرائيلية في مدينة حيفا.

وأكدت الصحيفة أن الفتى الفلسطيني تسلل إلى داخل القاعدة البحرية في مدينة حيفا على البحر المتوسط، في واقعة أمنية خطيرة، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي سجل حالة من الفشل الأمني، مجددا.

ولفتت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، إلى أن الفتى الفلسطيني الذي تمكن من اختراق المنظومة الأمنية الإسرائيلي من سكان مناطق جنين وقد تجاوز "الحدود" وتوجه إلى مدينة حيفا، لينجح في التسلل لقاعدة عسكرية بحرية.