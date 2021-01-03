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تسجيل إصابة رابعة بجدري القردة في إسرائيل

الجمعة 10 يونيو 2022 12:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل إصابة رابعة بجدري القردة في إسرائيل



القدس المحتلة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن رصد رابع حالة إصابة بفيروس جدري القردة في البلاد.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل الإصابة لدى رجل يبلغ من العمر 28 عاما عاد مؤخرا من الخارج ووصل إلى مركز شيبا الطبي في وسط إسرائيل مصابا بأعراض المرض الفيروسي.

وأضافت أنه تم اختبار عينة سريرية منه في وقت لاحق في المعهد الإسرائيلي للبحوث البيولوجية وتأكد أنه مصاب بجدري القردة.

وتم اكتشاف الحالات الثلاث السابقة لجدري القردة في إسرائيل منذ 21 مايو/ أيار الماضي، وجميعها لدى رجال في الثلاثينيات من العمر.

ودعت الوزارة مجددا كل من أصيبوا بالحمى والطفح الجلدي وعادوا من الخارج أو كانوا بالقرب من شخص يشتبه في إصابته بمراجعة الطبيب.

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