لهذا السبب .. جيش الاحتلال ينشر منظومة رادار بالإمارات والبحرين

القدس المحتلة / سما /

أفادت قناة عبرية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نشر منظومة رادارية في الإمارات ودول أخرى بالمنطقة، فيما لم يرد أي تعليق رسمي من أبو ظبي بعد.

وقالت القناة العبرية الـ12، إن إسرائيل نشرت منظومة رادارية في أبوظبي والمنامة، بهدف "مواجهة تهديدات إيران الصاروخية المحتملة".

والخميس ايضاً، قالت صحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأمريكية إن أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في ​الكونغرس​، قدما مشروع قانون يقترح على ​البنتاغون​ العمل مع ​"إسرائيل"​ ودول عربية لدمج دفاعاتهم الجوية لإحباط التهديدات الإيرانية.

ولفتت الصحيفة إلى أن مشروع القانون "يقترح إقامة نظام دفاع صاروخي لدمج الدفاع الجوي بين (إسرائيل) ودول عربية".

ونقلت عن مصادر أن الاقتراح "يهدف إلى حثّ هذه ​​الدول العربية​​ و"إسرائيل" على تنسيق أفضل عبر المنطقة"، لافتة إلى أنه "أحدث محاولة من جانب ​الولايات المتحدة​ لتعزيز التعاون الدفاعي بين "إسرائيل" والشرق الأوسط بعد تطبيع العلاقات مع العديد من الدول العربية".

وتزامنت الأخبار مع زيارة مفاجأة أجراها رئيس حكومة الاحتلال، نفتالي بينيت، إلى أبوظبي الخميس، والتقى خلالها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة، وبحث معه توسع التعاون بين الجانبين.

وسبق أن تحدثت صحف عبرية وغربية عن محاولات إسرائيلية لتأسيس تحالف دفاعي إقليمي لمواجهة إيران يقوم على نشر منظومات صاروخية إسرائيلية في عدد من الدول بينها الإمارات.

الجدير بالذكر أن طهران، سبق وأن حذرت دول الخليج المطبعة (أبوظبي والمنامة) من منح الإسرائيليين موطئ قدم على أراضيها، وقالت إنها ستستهدف أي بلد يسمح بوجود عسكري إسرائيلي على أرضه.

ومنتصف سبتمبر 2020، وقعت أبوظبي والمنامة اتفاقية تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في احتفال جرى بالبيت الأبيض بمشاركة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ومنذ ذلك الحين، توسعت الحكومة الإماراتية في توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الاحتلال الإسرائيلي في كافة المجالات أبرزها كان على صعيد الاستثمار والبنوك والسياحة وجوانب اقتصادية أخرى.



