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نقل الأسير عواودة إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ

الجمعة 10 يونيو 2022 10:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نقل الأسير عواودة إلى المشفى بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ



القدس المحتلة / سما /

نقلت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيليّ، الأسير خليل عواودة المضرب عن الطعام منذ 100 يوم من سجن "الرملة" مجددًا إلى المستشفى، بعد تدهور خطير طرأ على وضعه الصحيّ، بحسب ما أعلن نادي الأسير.

وذكر النادي في بيان، اليوم الجمعة، أن "إدارة السجون طوال الفترة الماضية كانت ترفض نقله بشكل دائم إلى المستشفى، وساومته مقابل النقل أن يقبل العلاج الذي تفرضه المستشفى، علمًا أن رفض العلاج والفحوص الطبية تشكّل أبرز أدوات المعتقل في معركة الإضراب".

وقبل أيام، حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين من "انتكاسة صحية مفاجئة" قد تؤدي لاستشهاد الأسير عواودة.

وحذر الناطق باسم الهيئة، حسن عبد ربه، من خطر حقيقي على حياة الأسير جراء نقص كمية السوائل والأملاح في جسمه.

وقال: "نحذر من تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة قد تؤدي لاستشهاده، أو إصابة جهازه العصبي بسبب تضرر وظائف أعضائه الحيوية، كالقلب والكبد والكلى والرئتين".

وكانت سلطات الاحتلال، قد أعادت المعتقل عواودة قبل أيام مجددا إلى سجن "الرملة"، رغم وضعه الصحي الخطير جدا، وذلك بعد يوم من قرار المحكمة "العليا" الإسرائيلية بنقله إلى المستشفى بشكل عاجل، نظرا لحالته الصحية الحرجة.

ويعاني عواودة من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس ودُوار قوي وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك.

وتتعمد إدارة معتقلات الاحتلال نقل عواودة بشكل متكرر إلى المستشفيات المدنية، بدعوى إجراء فحوصات طبية له، لكن في كل مرة تتم إعادته دون إجرائها، بذريعة أنه لم يصل إلى مرحلة الخطورة.

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