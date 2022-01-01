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الدعاليس :،سنحاسب كل مخطىء في احداث قرية ام النصر شمال قطاع غزة

الخميس 09 يونيو 2022 11:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الدعاليس :،سنحاسب كل مخطىء في احداث قرية ام النصر شمال قطاع غزة



غزة /سما/

أكد رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس رفضه لأي تعديات على الأرض الحكومية، مؤكدا رفضه لمعالجة تلك التعديات بالقوة.

و قال الدعليس في كلمة له في أعقاب الاجتماع التقييمي لحدث "أم النصر": "لا نقبل أي تعديات على الارض الحكومية، وفي ذات الوقت لا نعالجها بالقوة بل نراعي أوضاع الفقراء والمحتاجين وعليه تقرر مراجعة الإجراءات الميدانية ومحاسبة كل مخطئ بغض النظر عن موقعه وصفته فلا حصانة لأي فرد".

و أضاف رئيس متابعة العمل الحكومي: "من منطلق مسؤوليتنا نؤكد على معالجة أوضاع أي أسرة فقيرة من الأسر المتعدية على الأرض الحكومية والسعي لتوفير المسكن الملائم لها عبر الاستفادة من مشاريع الإعمار القائمة وفق الإجراءات التي تضمن العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة".

و شدد الدعليس على عدم وجود أية إجراءات جديدة  بخصوص الدراجات النارية، مشيراً الى أن ما صدر عن مدير شرطة المرور اجتهاد شخصي منه، لافتاً الى أن ظروف شعبنا في قطاع غزة لا تسمح بمثل هذه الإجراءات، مع التأكيد على ضبط الحالة المرورية وعدم التهاون مطلقا في أية مخالفات تعرض أبناء شعبنا للخطر .

و نفى القيام بأية إجراءات جديدة ضد السيارات التي تعمل على الغاز وكل ما يشاع في هذا الإطار غير صحيح ونعلم ظروف شعبنا التي دفعت إلى تشغيل بعض السيارات على الغاز.

و أكد الدعليس أنه تم اصدار توجيهات لكل من وزارة التنمية الاجتماعية وسلطة الأراضي لتفعيل رابط البيانات الإلكتروني الخاص بمستفيدي الشؤون الاجتماعية بينهما بحيث لا يحتاجوا إلى استصدار مستخرج القيد ورقياً أو دفع رسوم المعاملة.

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