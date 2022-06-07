الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تُدين أحداث جامعة النجاح وتدعو للتحقيق ومحاسبة المتورطين

غزة /سما/

دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان “ديوان المظالم”، اليوم الخميس، الأحداث المؤسفة التي وقعت أمام حَرم جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة، وما رافقها من اعتداء عناصر بزي مدني، بمن فيهم عناصر أمنية، على مجموعة من الطلبة أثناء تنظيمهم وقفة احتجاجية، والاعتداء على مصور شبكة جي ميديا الإعلامية وتحطيم كاميرته ومعداته الخاصة خلال تواجده في المكان.

وتُشير إفادات شهود العيان، إلى أنه بتاريخ 7/6/2022، استدعى مسؤول أمن جامعة النجاح ممثل الكتلة الإسلامية، وإثر جدال بينهما طُلب مِن ممثل الكتلة مغادرة الجامعة، وعلى إثر ذلك، نُظمت وقفة احتجاجية في اليوم التالي تعرض لها بعض عناصر أمن الجامعة وعناصر أمنية بزي مدني بالاعتداء.

وثمنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، قيام مجلس عمداء جامعة النجاح بالتحقيق والتوصية باتخاذ إجراءات عقابية بحق بعض المشاركين في هذه الأحداث من موظفي الأمن وعدد من الطلبة ذو التوجهات السياسية المختلفة.

ولفتت إلى أن هذه الأحداث المؤسفة تتضمن أفعالًا جرمية، وتضر بالعملية التعليمية، ما يستدعي اتخاذ الجهات المختصة الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت تورطه بالأحداث.

ودعا ديوان المظالم، النيابة المدنية والنيابة العسكرية إلى فتح تحقيقات جنائية ومحاسبة كل من يثبت مخالفته للقانون وفق الأصول.

وتسود بعض الجامعات بالضفة الغربية، حالةً من الغضب الناتج عن التعصب الحزبي الناتج عن بعض الطلاب والكُتل الموجودة، وهو ما ينعكس على العملية الأكاديمية.