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نصر الله يهدد : إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز هو اعتداء على لبنان

الخميس 09 يونيو 2022 09:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
نصر الله يهدد : إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز هو اعتداء على لبنان



بيروت /سما/

حذر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله من أن إرسال السفينة الإسرائيلية إلى حقل الغاز في المياه اللبنانية هو اعتداء على لبنان.

وقال نصر الله في كلمة عبر قناة "المنار" إن ما جرى في الأيام القليلة الماضية هو "اعتداء على لبنان واستفزاز للبنان ووضعه أمام موقف صعب يجب أن يختار خياره بشكل نهائي وواضح وإن كنا نتحدث عن منطقة متنازع عليها من وجهة نظر الدولة اللبنانية".

وأضاف أن "السفينة أتت من أجل الاستخراج والإنتاج والمراحل المتبقية من تصدير وبيع وليس من أجل الاستكشاف".

وقال نصر الله إن "العدو الإسرائيلي من خلال هذه الخطوة المتقدمة جدا يقول للبنانيين والعالم خلال فترة وجيزة سوف تبدأ السفينة باستخراج النفط من آبار حقل كاريش".

وتساءل ما الذي يجب أن يفعله اللبنانيون، قائلا: "إننا جميعا أصبحنا أمام قضية أو ملف يجب أن يتحول إلى قضية وطنية كبرى".

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