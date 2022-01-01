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الالاف يشيعون جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول

الخميس 09 يونيو 2022 06:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الالاف يشيعون جثمان الشهيد محمود أبو عيهور في حلحول



حلحول/ سما/

 شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة الخليل، اليوم الخميس، جثمان الشهيد محمود فايز أبو عيهور (27 عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة حلحول شمال الخليل.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الميزان في الخليل، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد بمنطقة النبي يونس في البلدة، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، قبل أن ينقل الجثمان ملفوفا بالعلم الفلسطيني ومحمولا على الأكتاف إلى مسجد البلدة.

وردد المشيعون الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال وجرائمه بحق شعبنا، وأدوا الصلاة على جثمانه الطاهر، قبل أن يوارى الثرى في مقبرة النبي يونس في البلدة.

وأبو عيهور متزوج ورزق بمولودة قبل أقل من شهر، أصيب في مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة حلحول، برصاصة أطلقها قناص بشكل مباشر باتجاهه فاخترقت بطنه والحجاب الحاجز والشريان الأورطي، نقل على إثرها إلى مستشفى الميزان بحالة حرجة وكان قلبه متوقفا عن العمل، وأدخل على الفور إلى غرفة العمليات ولم تنجح محاولات الطواقم الطبية بإنقاذ حياته.

كما أصيب خمسة آخرون بجروح في المواجهات، ثلاثة بالرصاص الحي، وإصابتان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، إحداهما بالوجه تسببت في إحداث كسور في الفكين ووصفت بالمتوسطة، وإصابة أخرى في العين تم تحويلها إلى مستشفى الخليل الحكومي.

وخلال تشييع جثمان الشهيد أصيب شاب بالرصاص الحي، وقد وصفت وزارة الصحة إصابته بالخطيرة.

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