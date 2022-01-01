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معاريف : "الإسرائيليون" سيحضرون كأس العالم في قطر

الخميس 09 يونيو 2022 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
معاريف : "الإسرائيليون" سيحضرون كأس العالم في قطر



القدس المحتلة / سما /

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، أن الإسرائيليين سيتمكنون بشكل رسمي من السفر لحضور كأس العالم في قطر.

وقالت صحيفة معاريف العبرية، نقلاً عن وزير خارجية الاحتلال يائير لبيد ووزير الحرب بيني غانتس قولهما :"بأن "الإسرائيليين" سيتمكنون من السفر لحضور كأس العالم في قطر".

ويُشار إلى أن كأس العالم 2022 ‏ من المقرر أن يكون النسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس العالم، وهي بطولة كرة القدم الدولية للرجال التي تقام كل أربع سنوات وتتنافس عليها المنتخبات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

جدير ذكره أنه ستستضيف قطر كأس العالم 2022 في الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. 

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