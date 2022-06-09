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السياحة: إعفاء 50%من رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة للمنشآت السياحية

الخميس 09 يونيو 2022 06:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
السياحة: إعفاء 50%من رسوم الترخيص المتراكمة والجديدة للمنشآت السياحية



غزة / سما /

أعلن وكيل وزارة السياحة والآثار د.محمد خلة، اليوم الخميس 9/6/2022، إعفاء 50%من رسوم التراخيص المتراكمة والجديدة لكافة المنشآت السياحية عن الأعوام 2018-وحتي عام 2022 .

كما قرر، ترحيل رسوم المنشآت السياحية التي التزمت بالدفع خلال تلك الفترة إلى الأعوام 2023-2024، وذلك لإسهام الحكومة الفلسطينية من دعم واسناد القطاع السياحي وتمكينه للتعافي من الأزمات الاقتصادية.

وبينت الوزارة، أنها قدمت مقترح الإعفاء لرئاسة متابعة العمل الحكومي والتي صادقت عليه مشكورة لدعم واسناد القطاع السياحي و النهوض بجودة أدائه وتمكين التسهيلات المتواصلة له وتوفير الأجواء الإيجابية والآمنة  للمزيد من إقامة مشاريع ترفيهية وسياحية تخدم الاصطياف للمواطنين والترفيه وتسهم  بإنعاش الاقتصاد الوطني.

وأشار خله إلى أن الوزارة أعفت رسوم الترخيص بشكل كامل لكافة المنشآت السياحية عام 2021 نتيجة العدوان الإسرائيلي الآثم على قطاع غزة والذي أضر بالقطاع السياحي.

ودعا مدير عام المهن السياحية د. زكريا الهور المنشآت السياحية إلى استيفاء كافة إجراءات الترخيص اللازمة وفق القرار والتي تحقق متطلبات السلامة العامة وضمان جودة سياحية وخدماتية عالية واصطياف وترفيه آمن، مشدداً على اتخاذ الإجراءات القانونية بحزم بحق المنشآت المخالفة.

وأشادت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة في بيانها بقرارات لجنة متابعة العمل الحكومي ووزارة السياحة  بإعفاء المنشآت السياحية.

وشكر مجلس إدارة الهيئة رئيس اللجنة السيد عصام الدعليس  ووكيل وزارة السياحة د محمد خله على تفهمهما لحاجات القطاع السياحي ،مؤكدين إن القرارات  الحكومي جاءت بعد جهود حثيثة بذلت بين الهيئة واللجنة والوزارة في إطار تطبيق الرؤية الاقتصادية الشاملة.

وأشارت الهيئة، أن الفترة الحالية تشهد عملاً مثمراً بين القطاع الخاص ووزارة السياحة والآثار مما ينعكس إيجابا على القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع السياحي من خلال معالجة مشاكله وأزماته وتعزيز صموده.

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