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بلدية غزة: توريد مواد ومستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة

الخميس 09 يونيو 2022 02:37 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

ذكرت بلدية غزة أنها استلمت مجموعة من المواد والمستلزمات لمشاريع خدماتية جديدة في المدينة، ممولة من صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وذلك ضمن مساعي البلدية لاستقطاب وتنفيذ مشاريع تعزز الاقتصاد المحلي وتخلق فرص عمل جديدة وتحقق زيادة في التنمية الاقتصادية.

وأشار مدير وحدة العطاءات والمشتريات في البلدية م. رامي أبو القمبز، إلى توريد مواد ومستلزمات لعدة مشاريع خدماتية، من ضمنها مشروع تركيب لوحات بأسماء الشوارع في مدينة غزة، لتسهيل عملية تعريف المناطق وضمن جهود البلدية في تطوير نظام العناوين.

وأوضح أبو القمبز أن المشروع سيعمل على تركيب 1022 لوحة لأسماء الشوارع والتعريف بها والبدء بتداولها بين السكان لتكون جزء من عنوان المبنى أو المنشأة الواقعة بالمدينة.

ولفت النظر إلى توريد معدات ومستلزمات مشروع صيانة المراكز الثقافية لملائمة النشاطات النسائية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين، إضافة إلى توريد حواسيب وأدوات لتشغيل مهندسين مدنيين لإعداد مخططات تفصيلية وجدول كميات وحسابات التصميم لمشاريع الشوارع والمناطق المستهدفة في مدينة غزة.

كما أشار إلى توريد مواد ومعدات ووسائل الأمان والسلامة المرورية لمشروع تحسين الوقاية والسلامة المرورية على الطرق، بهدف الحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم وتحسين المظهر الجمالي في شوارع المدينة، مبينًا أن التكلفة الإجمالية للمشاريع والتوريدات المذكورة 55,000 يورو.  

#بلدية غزة #توريد

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