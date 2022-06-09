إسبانيا: "مهرجان البحر المتوسط" يمنح الفنانة الفلسطينية هيام عباس جائزة تقديرية

مدريد / سما /

منح القائمون على مهرجان "البحر المتوسط لحقوق الانسان السينمائي الثاني"، الذي أقيم في مدينة "بلنسية" الإسبانية، الفنانة الفلسطينية هيام عباس، الجائزة السنوية في مجال الموسيقى "ميركوري"، تقديرا لمسيرتها الفنية، والتزامها بالقضايا الاجتماعية.

كما دعم المهرجان في حفله الختامي "نضال الشعب الفلسطيني من أجل نيل حريته، وتقرير مصيره، وانهاء الاحتلال".

وتحدثت الفنانة عباس، وهي ممثلة وكاتبة ومخرجة، من مواليد مدينة الناصرة داخل أراضي عام 1948، وتبلغ من العمر 61 عاما، عقب تسلمها الجائزة، عن دور المرأة، ودور "السينما في التغيير نحو عالم أفضل وأكثر عدالة".

وأكدت أنها "تمثل شعبا عانى لمدة عقود ولا يزال يعاني".

وعلى هامش المهرجان، اتفق ممثل سفارة فلسطين لدى اسبانيا سكرتير اول خلدون المصري مع مدير المهرجان صاموئيل سيباستيان على عرض افلام فلسطينية في مدينة اليكانتي الاسبانية فترة الصيف الحالية.

كما سيتم عرض أفلام فلسطينية، وسيكون ممكناً ولأول مرة ادراج افلام فلسطينية على منصة أرشيف الفيلم الإسباني، التابعة لمعهد التصوير السينمائي، والفنون السمعية البصرية.