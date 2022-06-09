فتاة تخاطر بحياتها وتسبح بين التماسيح للزواج من حبيبها

وكالات / سما /

عرضّت فتاة بنغلادشية خلال الأيام القليلة الماضية حياتها للخطر وغامرت؛ من أجل ​الزواج​ من رجل هندي عرفته عبر الإنترنت.

وفي التفاصيل، دخلت كريشنا ماندال في علاقة حب مع رجل هندي، تعرفت عليه عبر الإنترنت يدعى أبهيك، ووقع الاثنان في الحب ثم خطط الاثنين للقاء والزواج، إلا أن الفتاة البالغة من العمرر 22 عاماً لم تسطع السفر بسبب عدم إمتلاكها لجواز سفر.



وقررت كريشنا للوصول إلى حبيبها بالتسلق عبر سونداربانس، وهي غابة مستنقعية شهدت العديد من هجمات النمور القاتلة للأشخاص، ثم سبحت لمدة ساعة في نهر ماتلا، حيث من المعروف أن تماسيح المياه المالحة تنتظر الطيور والثدييات والإنسان العرضي عليها.



ونجت كريشنا من محنتها بشكل مدهش، وتزوجت يوم السبت، 28 مايو من أبهيك في معبد كاليجات في مدينة كولكاتا الهندية، كلكتا سابقا.