  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بعد إعلان استعداده لردع إسرائيل… ما أسلحة “حزب الله” التي تهدد السفن الإسرائيلية؟

الخميس 09 يونيو 2022 02:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد إعلان استعداده لردع إسرائيل… ما أسلحة “حزب الله” التي تهدد السفن الإسرائيلية؟



وكالات

 أعلن “حزب الله” اللبناني استعداده لاستخدام القوة ضد سفن التنقيب الإسرائيلية التي تعمل في المياه المتنازع عليها مع لبنان.

وقال “حزب الله” إنه سيتحرك إذا اتهمت الحكومة اللبنانية إسرائيل رسميا بانتهاك حدودها البحرية.

كيف يمكن لحزب الله تهديد السفن الإسرائيلية؟

يمتلك “حزب الله” اللبناني ترسانة صاروخية ضخمة يصفها موقع “ميثيل ثريت” الأمريكي بأنها أضخم ترسانة صواريخ خارج إطار الجيوش الوطنية للدول.

ورغم أن تلك الترسانة تضم صواريخ من طرازات مختلفة، إلا أنها نوعين من تلك الصواريخ يمكنهما تهديد السفن البحرية التي تعمل في التنقيب عن الغاز بالقرب من السواحل اللبنانية.

صاروخ “سي – 802”

هو صاروخ مجنح مضاد للسفن متوسط المدى طورته الصين في سبعينيات القرن الماضي وحصلت إيران حتى تسعينيات القرن الماضي عندما أوقفت الصين إمداداته إلى طهران بسبب ضغوط أمريكية.

وبعد ذلك تمكنت إيران من تطوير نسخة خاصة يحمل اسم “نور” الذي حصل عليه “حزب الله” بعد ذلك.

ويصل مدى صاروخ “سي – 802” إلى 120 كيلومترا ويحمل رأسا حربيا وزنه 165 كيلوغراما.

يصل طول الصاروخ إلى 6.39 متر ويصل قطره إلى 36 سنتيمترا، وينطلق بسرعة أقل من سرعة الصوت ويمكنه التحليق على ارتفاع منخفض فوق سطح البحر ما يزيد من قدرته على اختراق دفاعات السفن المستهدفة.

وفي عام 2006، أطلق “حزب الله” صاروخين من هذا الطراز أصاب أحدهما سفينة إسرائيلية طراز “ساعر” أثناء وجودها قرب السواحل اللبنانية مما أدى إلى مقتل 4 بحارة إسرائيليين.

ولفت الموقع إلى أن عدد ما يملكه “حزب الله” من هذا الصاروخ لا يزال غير معروف حتى الآن.

صاروخ “ياخونت”

صاروخ مضاد للسفن تم تطويره بواسطة روسيا في تسعينيات القرن الماضي ويمكن إطلاقه من الطائرات ومن الغواصات أو من قواعد أرضية.

يصل مدى الصاروخ إلى 300 كيلومتر ويمكنه حمل رأس شديد الانفجار وزنه 300 كيلوغرام أو رأسا حربية خارقة للدروع وزنها 250 كيلوغراما.

ويصل طول الصاروخ إلى 8.6 متر وقطره 67 سنتيمترا ويمكنه الانطلاق بسرعة أقل من سرعة الصوت وهو قادر على التحليق بالقرب من سطح البحر لزيادة قدرته على اختراق الدفاعات المعادية وهو مزود بنظام توجيه داخلي.

ويقول التقرير الأمريكي إن “حزب الله” حصل على هذا الصاروخ من سوريا وأن استخدامه يمثل تهديدا خطيرا للسفن الحربية الإسرائيلية الواقعة في نطاق عمل الصاروخ.

وحذر الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إسرائيل من أي “عمل عدواني” في المياه المتنازع عليها.

وتأمل الدولتان في تطوير موارد الطاقة البحرية وأثارت هذه التصريحات المخاوف من تصعيد عنيف حول السفينة.

الأكثر قراءة اليوم

"يسرائيل هيوم": "اسرائيل" قد تضطر إلى إطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين

رسالة شديدة اللهجة لبينيت تكشف حرباً داخلية مع لبيد

سيلمان تهدد أورباخ بنشر مواد محرجة عنه

سيدنا موسى تزوج “كركية” وتناول المنسف .. فيديو : محمد القضاة يثير الجدل مجدداً

طالع: أبرز قرارات متابعة العمل الحكومي بغزة خلال جلستها الأسبوعية

عبد اللهيان: الغرب يشترط علينا الاعتراف بإسرائيل والتوقف عن دعم فلسطين لحل الملفات العالقة

صحيفة عبرية: الكنيست يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بشأن القرض المالي للسلطة الفلسطينية

الأخبار الرئيسية

إصابة عامل أجنبي في إطلاق نار من غزة اتجاه احدى مستوطنات الغلاف

استشهاد شاب و3 إصابات بالرصاص الحي خلال اقتحام الاحتلال لمدينة حلحول

“هذه هي النهاية”.. موقع أمريكي يكشف تفاصيل المكالمة “الغاضبة” بين الرئيس عباس ووزير الخارجية الأمريكي

للمرة الثالثة .. وصول نفتالي بينت الى الامارات تلبية لدعوة رئيسها محمد بن زايد

img-20220609-wa0027-1654763631-jpg-1654763631.wm

صور: اخلاء جامعة بيت لحم بعد اتصال مجهول و استدعاء خبراء المتفجرات

الاتصالات الفلسطينية