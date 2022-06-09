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غزلان مخمورة..مؤسسات فرنسية تحذر من مشكلة غريبة

الخميس 09 يونيو 2022 02:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزلان مخمورة..مؤسسات فرنسية تحذر من مشكلة غريبة



وكالات / سما /

حذر خبراء الحياة البرية في منطقة نورماندي بفرنسا جمهور المصطافين، والرياضيين في المنطقة من مشكلة غير معتادة، وهي مشاكسات غزلان مخمورة تتصرف بطريقة غير معتادة، وهي في حالة سكر شديد.

وكشفت مؤسسة «30 مليون فرينز»، وهي مجموعة فرنسية لإنقاذ الحيوانات، إن الغزلان في نورماندي معروفة بأنها تفرط في الانغماس في هذا الوقت من العام بالتهام براعم الربيع المحملة بالسكر والذي يتخمر في معدة الحيوانات، ما يجعلها «ثملة» بنفس الطريقة كما لو كانت هذه الحيوانات قد شربت الكحول. بحسب «يو بي آي».  

ووجهت تلك المؤسسات التحذيرات للمتنزهين والسائقين من المواجهات المحتملة مع تلك الحيوانات المخمورة التي نتيجة لسكرها قد يكون من الصعب التنبؤ بتصرفاتها. وطالبت بهذا أفراد الجمهور بالحفاظ على مسافة آمنة من أي غزال يبدو أنه يتصرف بشكل غريب.

وأنقذ رجال الإطفاء في روان غزالًا في 3 مايو الماضي سقط في نهر السين بينما كان مخمورا على ما يبدو، وتم استدعاء رجال الإنقاذ أخيرا لإنقاذ غزال في فيرنون تم العثور عليه في حالة سكر شديد بحديقة بالقرب من وسط المدينة.

#غزلان #فرنسا

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