«حفلة جنسية» جماعية في قاعدة عسكرية بريطانية.. والجيش يتدخل

وكالات

فتح الجيش البريطاني تحقيقا موسعا بعد انتشار مقطع فيديو متداول لجنوده أثناء ممارستهم الجنس مع امرأة، وسط عشرات الجنود الذين كانوا يشاهدون ما يحدث.

وأشارت صحيفة التايمز إلى إن الشرطة العسكرية البريطانية بدأت التحقيق مع جنود لواء الهجوم الجوي 16 بسبب مقطع الفيديو المنشتر لهم وهم يمارسون الجنس مع امرأة في قاعدة عسكرية.



وعلق المتحدث باسم الجيش البريطاني – في تصريحات نقلتها شبكة سكاي نيوز – قائلا «الشرطة العسكرية الملكية تحقق في عدة مقاطع فيديو يبدو أنها تتعلق بأفراد من الجيش».



وتابع المتحدث قائلا «الجيش يتوقع أعلى مستويات السلوك من جميع أفراده، وسيتم التحقيق مع أي شخص لا يلتزم بهذه المعايير واتخاذ الإجراءات المناسبة».



بينما أعلن الموقع إن الشرطة العسكرية تحقق أيضا في كيفية دخول المرأة إلى المعسكر وما إذا تم انتهاك أي قواعد.



ويعتقد أن ممارسة الجنس تمت بالتراضي وفق للموقع، فيما لازالت الحادثة تثير العديد من ردود الفعل الغاضبة في الشارع البريطاني.