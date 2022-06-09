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جامعة الأزهر ومؤسسة الإغاثة العالمية توقعان اتفاقية لدعم الطلبة الخريجين

الخميس 09 يونيو 2022 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وقعت جامعة الأزهر-غزة، مع مؤسسة الإغاثة العالمية "GRT" ومقرها بريطانيا، اتفاقية شراكة وتعاون تقضي بتقديم مساعدة مالية لمجموعة من الطلبة الخريجين من طلبة الجامعة والمحتجزة شهاداتهم، تم اختيارهم وفق معايير وإجراءات خاصة، تتعلق بالوضع المادي المتردي ونقاط البحث الاجتماعي والمعدل التراكمي.

وقع الاتفاقية عن الجامعة، وفق بيان لها، اليوم الخميس، د. عمر ميلاد، وعن المؤسسة احمد اللوح ممثل المؤسسة في فلسطين، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بمدينة غزة.

وأشاد ميلاد بدور المؤسسة في دعم وخدمة أبناء شعبنا الفلسطيني في مختلف القطاعات وخاصة التعليمي، مبيناً أن الجامعة تبذل الجهود المتنوعة مع جميع المؤسسات المحلية والدولية لتقديم ما يُمكن من منح ومشاريع لخدمة الطلبة، كي يتمكنوا من إكمال تعليمهم وتحقيق طموحاتهم، مضيفاً أن هذه المنح تستهدف طلبة المحتاجين بهدف منحهم فرصة الالتحاق بسوق العمل بعد حصولهم على شهاداتهم، داعياً المؤسسات المانحة لتقديم المزيد من المساعدة للطلبة المتميزين وذوي الدخل المحدود.

بدوره، ثمن اللوح جهود الجامعة، وقال إن من شأن هذه الاتفاقية تقديم خدمة مميزة للطلبة في الحصول على شهاداتهم وفتح آفاق جديدة أمامهم، لافتاً إلى أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن رؤية "GRT" لتقديم الدعم لكافة قطاعات الشعب الفلسطيني في غزة ومنها القطاع التعليمي.

#جامعة الازهر #مؤسسة الإغاثة العالمية #الخريجين

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