مستوطنون يعتدون بالضرب على مواطن في كيسان شرق بيت لحم

بيت لحم / سما /

اعتدى مستوطنون اليوم الخميس، بالضرب على مواطن من قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن مجموعة من مستوطني "معالي عاموس" المقامة عنوة على أراضي المواطنين، هاجموا المواطن رجا عبيات، اثناء تواجده في أرضه واعتدوا عليه بالضرب قبل أن يلوذ بالفرار.

يشار إلى أن المستوطنين صعدوا في الفترة الأخيرة من اعتداءاتهم المتكررة من سلب للأرض وتجريفها أو بحق رعاة الأغنام والمزارعين في قرية كيسان، تمثل بالضرب، والاستيلاء على الأغنام، ومنع المواطنين من الدخول في المراعي او الى أراضيهم لاستصلاحها.